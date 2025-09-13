Cuantiosos daños deja accidente en el fraccionamiento Montebello

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A las primeras horas de este sábado se registró un choque entre dos vehículos, reportando cuantiosos daños valuados en 300 mil pesos.

Aproximadamente a la 01:50 horas de este sábado, una camioneta tipo SUV de la marca Nissan en color café, con placas de circulación del Estado de México, circulaba en sentido de norte a sur sobre la Av. Siglo XXI.

Al llegar a la entrada principal del fraccionamiento Montebello, su conductor de nombre Roberto ignoró el disco de alto.

Ante este caso omiso continuó con su marcha, siendo impactado de manera frontal en el ángulo lateral por un vehículo tipo sedán de la marca Toyota en color blanco, modelo 2017, conducido por José de 33 años de edad.

Debido al fuerte golpe, el vehículo Toyota salió proyectado a su derecha, abordando el camellón lateral y colisionando contra un anuncio vial.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar a los conductores implicados descartaron su traslado de emergencia hacia algún nosocomio.

Finalmente, se realizó el aseguramiento de los automóviles y su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se ordenó su resguardo en la pensión.