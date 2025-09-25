¿Cuántas adolescentes fueron madres en Aguascalientes en 2024?

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Durante 2024 se registraron 18 mil 784 nacimientos en Aguascalientes, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La mayoría de los recién nacidos fueron hombres, con 50.8 por ciento del total, mientras que las mujeres representaron 49.2 por ciento.

Uno de los rubros que destaca es el de maternidad adolescente.

En el estado se documentaron 895 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que equivale a una tasa de 8.3 por cada mil mujeres de ese grupo de edad.

De esos casos, 37 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, 120 a jóvenes de 15 años, 327 a quienes tenían 16 y 411 a las que tenían 17 al momento de dar a luz.

Las cifras muestran también cómo ocurrieron los partos.

De los más de 18 mil nacimientos, 97.97 por ciento fueron simples, es decir, de un solo bebé.

El 1.93 por ciento fueron partos dobles, mientras que apenas 0.10 por ciento correspondieron a nacimientos triples o de mayor número.