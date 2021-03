“Cuando sea el momento, me iré por la puerta de la legalidad”: Raúl Silva

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), descartó precisar fechas en torno a su eventual salida de la dependencia para contender por un cargo de elección, pero aseveró que de hacerlo será mediante una dimisión formal.

“No tengo todavía ninguna autorización, ni siquiera alguna notificación de que realmente ya esté en un proceso que esté aceptada la candidatura, por lo pronto no estoy en esa consideración. Si cuando me dé esta situación, me separaría y lo haría con renuncia, porque esa es mi forma de ser”, aseveró en conferencia de medios.

Silva Pérezchica se registró el mes pasado como precandidato del PAN a diputado local por el V Distrito y legalmente debería de solicitar licencia antes de comenzar el proceso electoral.

“Adelanto solamente que cuando sea el momento adecuado lo haré por la puerta que debe salirse. No la grande, ni la chica, sino la puerta de la legalidad”, reiteró.

Por lo pronto, el aún funcionario descartó tener información en cuanto a rumores de que al interior del IEA habían comenzado a solicitar credenciales de elector entre personal de la dependencia, so pena de despidos. Ante ello, invitó a que si existen pruebas concretas, acudir a las instancias legales.

“Yo lo que les invito que, si alguien les ha dicho, que presenten las denuncias correspondientes. Seguramente hay instancias que pueden atender y desahogar todos los trámites. Porque también decir las cosas sin tener una situación, me parece muy grave”, apuntó.

En las elecciones estatales de este año, se renovará el Congreso del Estado y las once presidencias municipales.