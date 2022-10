¿Cuál es la mejor vitamina para el cerebro?

As

Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales. La importancia de las vitaminas está directamente relacionada con la salud, puesto que se ha demostrado que la aparición de ciertas enfermedades se genera a partir de la carencia de ciertas vitaminas. Actualmente, las vitaminas pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades crónicas.

“Hay 13 vitaminas esenciales para el funcionamiento, el crecimiento y el desarrollo normales de las células”, detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidas. Naturalmente, estas se encuentran en los alimentos, por lo que es recomendable saber qué nos llevamos a la boca.

La importancia de la vitamina B

La autora de This is your brain on food, la doctora Naidoo, ha asegurado en una entrevista a la BBC que la mejor vitamina es la “B”, debido a que esta es clave para hacer que nuestro cerebro permanezca joven y saludable. “Hay 8 tipos de vitaminas B”, exhibe Naidoo.

“Una de mis favoritas, y de la que hablo todo el tiempo, es la vitamina B-9, que es el ácido fólico, asevera esta doctora, que argumenta que las vitaminas B tienen diferentes beneficios más allá del cerebro, pero que todas tienen “algún elemento” que lo ayuda.

Beneficios de las vitaminas B

Las vitaminas B ayudan al proceso que hace su cuerpo para obtener energía de la comida que cada persona consume. También ayudan a formar glóbulos rojos y contribuyen a una función inmunitaria saludable, además de apoyar otros procesos importantes en el organismo.

Son hidrosolubles, por lo que se pueden perder en el agua de cocción y, en caso de tomarse en exceso, se eliminan por la orina. Estas pueden ser obtenidas en las proteínas como pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos. Los vegetales de hojas verdes, frijoles y judías también tienen este tipo de vitaminas.

Cantidad diaria recomendada

Tras ser preguntada por la cantidad diaria recomendad de vitamina B, esta recomienda que la persona debe “incluir” alimentos en una dieta sana y equilibrada. “No solo comas frijoles, no solo comas verduras de hoja verde, porque entonces perderás las otras siete vitaminas B al ignorarlas”, advierte.

Por este motivo, concluye que es “importante” saber lo que se debe consumir dentro de las cantidades recomendadas. “Cuando se trata de vitaminas, creer que comer o tomar algo extra te ayudará más, suele ser un mito”, finalizó.