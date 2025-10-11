¿Cuál es la mejor fibra de cocina para lavar los trastes?

Redacción

No se trata solo de quitar manchas, las fibras de cocina desempeñan un papel esencial en el hogar ya que están diseñadas para proteger superficies, evitar rayaduras y facilitar la eliminación de residuos alimenticios de los trastes.

Existe una gran variedad de modelos en el mercado y, para evaluar su desempeño, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un Estudio de Calidad mediante el cual analizó 45 productos, de los cuales 31 son fibras con esponja y 14 son fibras simples o con centro de esponja.

Dentro de los aspectos a evaluar, se verificó que su información comercial fuera veraz y que el contenido neto del empaque coincidiera con lo que indica la etiqueta. Otras de las pruebas que se realizaron fueron la evaluación de rayado, los acabados, las características físicas de las fibras, la capacidad de absorción total en producto completo, la resistencia al desgaste y la actividad antibacteriana.

Las pruebas concluyeron que todas las fibras presentan su información comercial completa y ninguna presenta defectos en sus acabados. Sin embargo, el análisis detectó que cinco fibras con esponja que dicen ser antibacterianos, no son veraces en su declaración: Corazzi Arcobaleno, Great Value Fibra esponja, Scotch-Bride Extrema, Scotch-Bride Limpieza pesada y Virutex Esponja multiusos.

El estudio destaca también que hay productos de mejor calidad a un precio más bajo que otros de menor calidad. Ese fue el caso de la fibra esponja Ke Precio que obtuvo calificación promedio de Excelente y tiene un precio de $28.00 pesos, y la Scrub Daddy- Scrub Mommy, que obtuvo MB y tiene un precio de $90.00 pesos.

Calificaron excelente

Las fibras con esponja que calificaron en promedio con Excelente en todas las pruebas a las que fueron sometidas fueron: Great Value Fibra esponja de celulosa y Ke Precio Fibra esponja.

Con respecto, a las fibras normales y con centro de esponja que, en promedio, calificaron Excelente en todas las pruebas, son: Chedraui Esponja multiusos, Ecoclean By Fregón, Fibrotón Fibra esponja multiusos, Fregón Scrubbing sponge, Scotch-Brite Esponja recubierta y Scrub Daddy Scour daddy.

Absorben mejor el líquido

En esta prueba, las fibras con esponja llevan ventaja por su propio diseño, ya que incluye una esponja adherida a la fibra, por lo que absorben y retienen más fácilmente el agua jabonosa para la limpieza.

Calificaron con Excelente las marcas: Chedraui Esponja grande, Corazzi Arcobaleno, Corazzi Holder Sponge, Ke Precio Fibra esponja, Reynera Value pack, Scotch-Bride Extrema, Scrub Daddy Scrub mommy y Vileda Ultra fresh salvauñas.

Las fibras simples y fibras con centro de esponja que obtuvieron calificación de Excelente son: All Day House Fibra esponja multiusos, Chedraui Esponja multiusos, Fibrotón Fibra esponja multiusos, Fregón Scrubbing sponge, Precíssimo Fibraesponja multiusos y Scotch-Bride esponja recubierta.

Mejor resistencia al desgaste

Las marcas: Great Value fibra esponja de celulosa y Ke Precio Fibra de esponja, calificaron Excelente en resistencia de la fibra y resistencia de la esponja.

En cuanto a la resistencia solo de la fibra, los modelos que calificaron Excelente son: Chedraui Esponja grande, Corazzi No scratch sponge, Scotch- Bride limpieza delicada, Scotch-Bride limpieza pesada, Vileda Ultra fresh y Virutex Esponja celulosa.

No Rayan

Del total de productos analizados, 22 modelos de fibra con esponja calificaron Excelente en la prueba de nivel de rayado sobre superficies antiadherentes después de un uso intensivo, es decir, no rayaron. Estas son: Corazzi No scratch sponge, Corazzi Scouring sponge, Golden Hills Fibra esponjosa, Great Value Fibra esponja de celulosa, Great Value Fibra que no raya, Great Value Fibra salva uñas, Great Value Terra, Ke Precio Fibra esponja, Magitel, Precíssimo Fibra esponja, Reynera Value pack, Scrub Daddy Scrub mommy, Vileda Ultra fresh, Virutex esponja celulosa, Virutex esponja multiuso.

De igual forma, las fibras y fibras con centro de esponja que calificaron Excelente son: All Day House Fibra esponja multiusos, Ecoclean By Fregon, Fibrotón Fibra esponja multiusos, Fregón Scrubbing sponge, Great Value Terra, Precíssimo Fibra esponja multiusos y Scrub Daddy Scour daddy.

La Procuraduría recomienda adquirir distintas fibras para diferentes usos, con la finalidad de cuidar los utensilios que se van a lavar; también identificar la superficie donde se va a utilizar la fibra para evitar daños en nuestros utensilios y no comprar la fibra si se detecta que el empaque está abierto o roto.

El estudio completo para su consulta está disponible en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/revista_202 5_10_completo.pdf