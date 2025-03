Cuál es la bici más rápida una de 120 mm o una de 80 mm: Aquí te decimos

Redacción

EU.-Ambas son bicicletas de doble suspensión y ambas responden al mismo segmento: el Cross Country de perfil deportivo. Sin embargo, sobre el firme resultan muy diferentes entre sí y su radio de acción, así como el tipo de ciclista al que se dirigen también es distinto. Analizamos, cara a cara, las nuevas bicicletas ‘dobles’ de última generación, ya sean de 120 mm de recorrido en cada eje o las alternativas de 80 mm o menos.

Para ilustrar este artículo nos hemos apoyado en, quizá, las dos mejores representantes de esta nueva generación de bicicletas de Cross Country: la Specialized Epic 8 con sus 120 mm y la Trek Supercaliber Gen2 con 80 mm de recorrido en la trasera.

¿DE DÓNDE VIENEN?

Poniéndonos en situación, recordemos que el ‘boom’ de los diferentes recorridos en la suspensión de los modelos de Cross Country es relativamente reciente. Mientras en otras modalidades el recorrido ha sido muy cambiante con el paso del tiempo, en XC los 100 mm de recorrido, con alguna excepción en la suspensión trasera, fue durante años la medida estandarizada.

Con el aumento de la dificultad técnica en los trazados y circuitos de Cross Country comenzó a extenderse la ampliación de los recorridos en la suspensión, pasando de 100 a 120 mm. Nino Schurter con su Scott Spark fue uno de los grandes impulsores de esta tendencia.

Scott Spark RC Nino Schurter

En las últimas campañas muchas marcas se han sumado al concepto de desarrollar su gran montura de competición en torno a 120 mm de recorrido. Orbea con la Oiz, Mondraker con la F-Podium, BH con la Lynx Race o Cannondale con la Scalpel son algunos ejemplos. Otras, como Lapierre o Canyon con las XR y Lux permanecieron fieles a los 100 mm en la trasera.

Sin embargo, todo cambió con el lanzamiento de la primera generación Trek Supercaliber, cuya propuesta de 100 mm delante y 60 mm detrás supuso una ruptura total con la tendencia del mercado.

A su éxito notable, tanto en ventas como en competición, se unieron otras propuestas como la Specialized Epic World Cup, la BH Lynx SLS o la segunda generación de la propia Supercaliber, aumentando el recorrido hasta los 80 mm en el sistema ISoStrut de la trasera.

Specialized S-Works Epic WC en la Titan Desert.

Con estos precedentes llegamos al momento actual, en el que tres medidas o corrientes conviven en el mercado, siendo dos de ellas las más pujantes, novedosas y las que más dudas pueden ofrecer a un potencial consumidor.

Veamos cuáles son sus características, las diferencias entre sí y lo que proponen en marcha.

120 MM

Recordemos que estamos abordando las bicicletas de 120 mm más racing, dejando a un lado una variante que se conoció como Down Country de la que ya quedan pocas representantes. En este reportaje recogemos las 10 mejores Trail/Down Contry de la temporada.Lee también

Javier Ruiz

La nueva generación de bicicletas con 120 mm son monturas que pretenden adaptarse al Cross Country y Maratón actual y a la tendencia en competición. La ligereza sigue siendo un pilar fundamental, pero la principal virtud es su concepción global. Más allá del hecho de contar con más recorrido en la suspensión, y, por tanto, una absorción superior, la clave está en que toda la propuesta se adapta a un uso más completo.

120 mm vs 80 mm. Andrés Entero.

La geometría tiende a ser más lanzada. Aunque habría que atender a cada modelo en concreto, como normal general el ángulo de la dirección está mucho más lanzado, el eje de pedalier es más bajo y la distancia entre ejes aumenta. Como consecuencia, estas bicicletas son muy estables, ofrecen un excelente aplomo y tienen buen feeling como bicis rodadoras.

Por supuesto, la principal ventaja está en su capacidad de descenso. La contundencia de sus cotas y el centro de gravedad tan bajo nos ayudan a afrontar pasos técnicos o fuertes desniveles con gran seguridad.

Specialized Epic 8 Pro. Andrés Entero

En cuanto a sus montajes, las dobles de 120 mm han sido la base sobre la que se han desarrollado muchos componentes muy deportivos actuales. La tija telescópica, en sus versiones más ligeras, es prioridad en estas bicis, como la nueva generación de rueda con sección más ancha o las cubiertas rodadoras de 2.4 pulgadas.

Manillares más anchos o incluso la posibilidad de contar con espacio de almacenamiento son algunas tendencias en los componentes de serie de estas bicicletas de 120 mm.

80 MM

Estas bicicletas, de una u otra manera, han sustituido en sus catálogos a las rígidas de competición de alta gama, un segmento que también ha tenido que reformularse.

Por ello, más allá del hecho de ofrecer un recorrido inferior a 100 mm, la forma en al que entrega esta absorción es, por normal general, más seca y directa, menos sensible que en las MTB de 120 mm.

120 mm vs 80 mm. Andrés Entero.

Aunque cada modelo propone un esquema de suspensión distinto, el objetivo es operar solo cuando es necesario, sobre terreno técnico o en zonas bacheadas, intercediendo lo mínimo posible en la eficiencia de la pedalada, el peso o la complejidad mecánica.

Son, por tanto, bicicletas donde el peso sí cobra mayor relevancia, así como la rigidez y la eficacia a la hora de transmitir la potencia desde las bielas.

La geometría es algo más conservadora, pero desde luego las cotas también se lanzan y son bicicletas que se adaptan perfectamente al XC técnico. La posición de pedaleo es muy centrada, la distancia entre ejes es menor y la rueda delantera no se lanza tanto. No son tan estables, especialmente en descenso, pero sí son más ágiles en zonas reviradas y mucho más explosivas. Permiten lanzar aceleraciones con eficacia y son, en términos generales, mejores escaladoras.

Trek Supercaliber. Andrés Entero

En los montajes de serie no hay grandes diferencias, puesto que estas bicicletas sub 100 mm también se han concebido para la competición y el XC moderno. Dan cabida a cubiertas anchas, aunque su adaptación ha sido más lenta y aún hay modelos que no son compatibles con neumáticos de 2.4 pulgadas.

La tija telescópica no es imprescindible y en varias plataformas el diámetro de las barras de las horquillas es menor, priorizando el peso sobre la rigidez o resistencia.

¿CÓMO RESPONDEN? ¿PARA QUIÉN SON?

Como hemos visto, las nuevas bicis de rally de 120 mm son muy versátiles y responden a un concepto más global. Se han concebido para los circuitos más técnicos de la Copa del Mundo, pero son un arma muy sólido en rutas con todo tipo de escenarios, de tal forma que la bici nunca sea un impedimento.

Las competiciones de Maratón también han ido demandando este tipo de monturas, cuya mayor absorción garantiza más comodidad con el paso de las horas. Si eres un biker de perfil racing y que disfruta del MTB más juguetón, ya sea con un dorsal al frente o en rutas ‘cañeras’, sin duda estas plataformas deportivas, pero contundentes, son un acierto seguro.

Specialized Epic 8. Israel Gardyn

Ahora bien. De forma paralela al auge de las 120, surgió una corriente de ciclistas que reivindicaba alternativas al no necesitar tanto recorrido, un tipo de bicicleta más adaptada al uso que hacen en el día a día. Porque hay muchos bikers que conciben el MTB racing desde una perspectiva menos técnica y más rodadora. O incluso que tienen mucha habilidad y prefieren priorizar el peso o la rigidez de las propuestas de 80 mm.

Trek Supercaliber. Israel Gardyn

Este tipo de bicis son absorbentes, es decir, son dobles suspensión con toda legitimidad, pero se adaptan mejor a experiencias menos agresivas. Si en tus rutas o competiciones más habituales abundan las pistas forestales de firme compacto sobre las trialeras técnicas y prefieres un feeling más rígido y explosivo, sin duda las nuevas XC sub 100 mm son una elección acorde a tu estilo.

El futuro dirá hacia dónde se dirigen ambas plataformas. Si se estandariza como dos alternativas a elegir o bien continúan evolucionando, diferenciándose en algunos aspectos y creando vasos comunicantes en otros. Nosotros, como ciclistas, nos podremos beneficiar de disponer de más opciones para disfrutar más y mejor del ciclismo de montaña.

