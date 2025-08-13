CTM volverá a pelear control sindical de Nissan Aguascalientes a Catem



Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay inconformidad de la base obrera de las plantas locales Nissan con la representación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) debido a promesas no cumplidas, declaró Alfredo González González, dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien anunció que se buscará retomar la tutela sindical que mantuvieron durante décadas.

“Hay un grupo de trabajadores que se han acercado con nosotros pues no están conformes, que no están satisfechos con las promesas que no cumplió la organización a la que pertenecen. Decirles que cuentan con nuestro apoyo”, anunció el líder gremial.

– ¿Podrían regresar a CTM?

– Esperamos que sí. Necesitamos tener un 30 por ciento de los trabajadores sindicalizados para que demandemos la titularidad.

CTM mantuvo el control sindical de la representación sindical de Nissan Aguascalientes desde los años ochenta del siglo pasado hasta septiembre de 2021 cuando, mediante una votación interna, perdió el mando ante CATEM. Luego del revés, la central obrera impugnó los resultados, pero ese recurso fue desechado en marzo de 2023.

Ahora, en conferencia de medios, González González dijo que entre las inconformidades de la actual base sindical de Nissan por presuntas promesas incumplidas de CATEM se encuentra que los trabajadores pagan una cuota sindical del 6%, estancamiento en pago de aguinaldos y una reducción en cuanto apoyos funerarios.

De paso, Alfredo González tronó contra Pedro Haces, diputado por Morena y dirigente nacional de la CATEM, de quien resumió: “desafortunadamente no es el más honesto de todos. Antes se hablaba de los líderes charros y éste resultó doblemente charro”, externó.

Nissan Aguascalientes cuenta con dos armadoras y recién anunció la incorporación de la planta que operaba en la ciudad de Cuernavaca.