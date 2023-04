CTM no tolerará que patrones no aseguren a su personal que labora en la feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González, advirtió que estarán vigilante de que sus trabajadores que se emplean por temporada de feria de San Marcos, estén debidamente asegurados.

Comentó de casos de establecimientos que vienen de fuera, en su mayoría restaurantes que no quieren asegurar al personal y además pretenden que ganen por propinas.

“No vamos a permitir que les paguen con las propinas, se les tiene que dar un sueldo más las propinas que son extras”, subrayó.

Hablo de 8 mil 500 cetemistas que laborarán en la próxima verbena entre meseros, músicos, fotógrafos y demás sindicatos adheridos.

“Quiero insistir en que esteremos atentos a que los aseguren, porque no es lo mismo un restaurante local que es de Aguascalientes y que se lleva a su personal para trabajar en el perímetro donde ya están asegurados, ya tienen su salario y demás prestaciones a otros que llegan de fuera y luego vienen con la costumbre que pagar con las propinas y eso no lo vamos a permitir”, amagó.