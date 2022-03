CTM no participará en el desfile del 1° de mayo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), acordó no participar en el desfile por el Día del Trabajo este primero de mayo, al considerar que aún existe riesgo alto de contagios por covid.

El dirigente sindical Alfredo González González externó en conferencia de medios que se realizará un evento íntimo en sus instalaciones para no pasar desapercibida la fecha.

“Estaremos presentes los representantes sindicales y obviamente que manifestaremos nuestras posturas y reclamos a las autoridades, pero en un evento más íntimo, pero repito que por efectos de pandemia nos abstenemos de marchar”, recalcó.

Desde su punto de vista expuso que no hay condiciones para llevar a cabo este evento de manera multitudinaria, por lo que no podrán en riesgo a la planta productiva.

“Cada trabajador decidirá en lo personal si va por ejemplo ese día a San Marcos a divertirse, esos será muy personal, pero no seremos nosotros como sindicatos o las empresas quienes los expongamos a contagios”, dejó en claro.

Para rematar recalcó que aunque la autoridad estatal sí contempla realizar el desfile, la decisión de la CTM está tomada de que no van a enviar a ningún contingente que los represente.