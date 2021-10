CTM aunque impugne, el contrato colectivo es de Catem:Ruiz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Llama la Confederación de Trabajadores y Empleados de México (Catem) mentiroso al dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González, y le responden con que no les pertenece más el contrato colectivo de los trabajadores y se adjudican la representación sindical total de la planta Nissan A1.

La dirigente local Verenisse Ruiz aseguró que no se ha impugnado nada de las votaciones y aunque la CTM lo haga como lo advirtió, la voluntad de los trabajadores es estar con la Catem.

“Es mentira total que los que votaron por CTM se quedarán con ese sindicato y los que votaron por Catem con este, la realidad es que toda la casa y la familia Nissan está con Catem”, aseveró.

Advirtió que en 15 días más entraran a la planta una vez que la junta federal dicte sentencia y cause efecto legal el resultado del recuento de votos, advirtiendo de que formarán un comité integrado por trabajadores para vigilar y supervisar el proceso de entrega-recepción.

De igual manera negó falsos rumores de que se les cobrará una cuota sindical del 12% a los trabajadores, respetándose lo que establece el contrato colectivo, siendo falsos rumores desatados por los adversarios.

“No hay que dejarse llevar por mentiras, la CTM no representa más a los trabajadores, Catem es el titular del contrato colectivo de trabajo y no hay más”, sentenció.