Cruz Martínez habría huido de México tras denuncia de Alicia Villarreal

Redacción

Nuevo León.-Alicia Villarreal alarmó a sus seguidores al hacer una seña de auxilio en su presentación del pasado 16 de febrero. Al término de su concierto, la cantante levantó su mano derecha e hizo un puño, símbolo conocido como una señal silenciosa para pedir ayuda cuando eres víctima de violencia doméstica.

Momentos después, trascendió que un día antes de subir al escenario en Michoacán, la intérprete de éxitos como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” denunció a su esposo por presunta violencia familiar.

Las primeras versiones apuntaron que los hechos ocurrieron dentro de su casa luego de que ambos protagonizaron una fuerte discusión que terminó en un intento de estrangulamiento por parte del productor musical.

Debido a que la cantante de 53 años logró desprenderse, pidió ayuda a su hermana y se trasladó al hospital. Al estar en atención médica, el Ministerio Público tomó su denuncia, por lo que no fue necesario ir a otro lugar. No sería la primera vez que Cruz Martínez agrede físicamente a Alicia Villarreal. Foto: IG @lavillarrealmx @mtzcruz

Cruz Martínez se habría ido de México tras denuncia de Alicia Villarreal

Hasta ahora, ‘La Güera consentida’ no ha dado declaraciones al respecto, pero recientemente la creadora de contenido ‘Chamonic‘ compartió que la razón por la que no da declaraciones es para no entorpecer el proceso legal.

Asimismo, reveló que Villarreal ya llegó a la Ciudad de México y se reunió con sus abogados, Ulrich Richter y Claudia Ramírez, quienes han representado a importantes figuras del espectáculo como Pati Chapoy, Omar Chaparro y Adrián Uribe.

“Aparentemente no es la primera vez que sucede, ya hay un registro en la Fiscalía. No quieren que Alicia platique nada, ni diga nada, para no entorpecer todo”, comentó ‘Chamonic’ en el programa de radio de “La Mejor”. Cruz Marínez se habría ido de México al enterarse de la denuncia de Alicia Villarreal. (Foto: Instagram)

Además, ante el proceso que emprendió la intérprete originaria de Nuevo León, Cruz Martínez se fue a Texas, Estados Unidos; sin embargo, si la situación se hace más grande también podría interceder la Interpol.

“Si no se presenta a la audiencia ya se ficha como prófugo”, agregó Cynthia Urias.

Al igual que Chamonic, el periodista Gustavo Adolfo Infante también dio a conocer que el músico habría abandonado el país en medio de la demanda legal que Alicia Villarreal emprendió en su contra.

“Entiendo que fue toda la noche del sábado cuando sufre esta supuesta violencia, por parte del señor Cruz Martínez, del que se supone que ya no está en México, se peló para Estados Unidos”, indicó.

La versión que circula en los medios no ha sido confirmada por el equipo legal de la cantante, pero se espera en las próximas horas se emita un comunicado sobre lo que está ocurriendo.

Con información de Infobae