Cruz Azul pagó su exceso de confianza y Necaxa le sacó agónico empate en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La noche de este martes en la fecha 14 del Apertura 2026 el argentino Nicolás Larcamón que dirige a Cruz Azul realizó 7 cambios en su alineación titular y salió con un cuadro alternativo en relación al onceno que enfrentó al América el sábado pasado y apenas pudo empatar ante Necaxa que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general a un gol en el Estadio Victoria en esta ciudad que tuvo una gran entrada y sus gradas se vistieron de azul en su mayoría.

La soberbia del conjunto capitalino le pasó factura y a punto estuvo de salir con las manos vacías del inmueble de la Colonia Héroes luego de que a los jugadores se les vio sobrados al creer que en cualquier momento podrían vencer a los dirigidos por el frustrado también pampero Gago.

Es así que los primeros 15 minutos La Máquina Cementera tuvo la posesión sin embargo no logró inquietar la portería de Unsaín, mientras que Necaxa al paso del tiempo tomó confianza y con base en dos errores por exceso de confianza de la zaga capitalina logró dos acciones que estuvieron a punto de abrir el marcador a su favor.

La media cancha con Paradela, Márquez y García no lograba poner de frente a la puerta a Sepúlveda además de que tampoco contenía, mientras que Piovi que volvió al cuadro titular de Cruz Azul sufrió al parecer un tirón por lo que después de haber regalado un balón a la delantera Necaxista tuvo que abandonar el campo de juego para que su lugar fuera ocupado por Chiquete Orozco.

En un juego bastante flojo de contadas acciones en las áreas, concluyó con una atajada de Unsaín a un cabezazo de Sepulveda y un gol bien anulado por fuera de lugar a Ditta.

Para la segunda mitad, Necaxa intentó ser más agresivo y logró poner en jaque la puerta de Mier, sin embargo fallaba en el último toque.

Para el minuto 63, Larcamón se despertó y lanzó al campo de juego de Rotondi, Charly Rodríguez y Nacho Rivero en lugar de Campos, Márquez y Romero respectivamentecon lo que Cruz Azul vivió sus mejores momentos al dominar a plenitud a su rival y meter en problemas al cuadro bajo necaxista.

Es así que apenas 2 minutos más tarde, Rotondi envío un centro al corazón del área que Morales con cierta dificultad controló y sacó un potente disparo con dirección a portería y que fue tocado por un zaguero rojiblanco para batir a Unsaín que nada pudo hacer. Así Cruz Azul se puso en ventaja.

En los siguientes 10 minutos los visitantes lograron controlar el partido y con posesiones largas mantenían el asedio sobre la portería local, empero la soberbia no les permitió anotar el segundo tanto que pudo ser definitivo.

Enfrente Gago realizó algunos ajustes y metió más gente de características ofensivas con lo que logró emparejar el trámite y tener más llegada a la puerta visitante.

De tal suerte que ante la displicencia de la media cancha y la defensa celeste, un fuerte disparo de Palavecino entrando al área se convirtió en el tanto del empate lo que marcaba justicia en el marcador por lo mostrado entre ambas escuadras.

Todavía Cruz Azul tuvo una gran jugada en el tiempo de reposición tras un gran pase de Paradela al Toro Fernández que había ingresado al minuto 79 por Angel Sepulveda y justo cuando iba a fusilar a Unsaín, el uruguayo Nacho Rivero que estaba en fuera de lugar se le adelantó para rematar y anotar.

Sin embargo se marcó la posición adelantada y se anuló el gol

Así concluyó el partido donde lo mejor fue la entrada en las gradas, ya que en la cancha las emociones fueron escasas.

Con este resultado Cruz Azul cayó al 4o lugar general cuando había iniciado la jornada en la 2a posición, luego de que el América y Monterrey que ganaron sus respectivos cotejos lo superaron en los escalones 2 y 3 respectivamente.

Necaxa alcanzó los 10 puntos con solo 9 por disputar y se mantuvo en la penúltima posición general.