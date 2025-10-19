Cruz Azul: la trágica disputa por el control de la Cooperativa 

Ciudad de México.- La batalla por el control de la Cooperativa La Cruz Azul ha trascendido las canchas y los despachos, dejando un saldo de violencia, muertes y una severa polarización legal, según reporta el diario Reforma.

La disputa por la dominación del corporativo, tras la destitución del exdirector general, Guillermo Álvarez en 2019, se libra principalmente entre los grupos encabezados por Víctor Manuel Velázquez Rangel, actual presidente de la Cooperativa, y el de Federico Sarabia Pozo, quien fue detenido en agosto pasado.

El conflicto ha estado marcado por trágicos incidentes, pues Reforma recuerda las muertes violentas de personas relacionadas con el diferendo:

Oliverio Guerrero, quien murió atropellado en 2020 durante una trifulca en el intento de toma de la planta Lagunas, en Oaxaca.

Antonio Moya Espinoza, socio de la cooperativa, fue asesinado en la Colonia Narvarte en junio de 2021.

El violento ataque en Tula, Hidalgo, en abril de 2022, que resultó en la muerte de ocho personas, incluyendo un trabajador de la cementera y siete agresores, en medio de un intento por tomar el control de la Ciudad Cooperativa.

Además, el rotativo menciona el asesinato del abogado David Cohen Sacal, quien fuera defensor de Víctor Manuel Garcés Rojo, operador clave de “Billy” Álvarez.

La disputa no solo ha costado vidas, sino que ha arrastrado a la arena criminal a los equipos legales de ambas facciones. El conflicto ha generado órdenes de aprehensión por delitos graves como fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de dinero, polarizando a los profesionistas.

Actualmente, dos abogados se encuentran presos: Rodolfo Sergio García Trujillo y Luis Miguel Campos Díaz. Otros dos permanecen prófugos: Ángel Martín Junquera Sepúlveda (apoderado de Álvarez) y Miguel Ángel García Trujillo (representante de Sarabia).

Con información de puentelibre.mx.

foto: Facebook.