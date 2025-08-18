Cruz Azul femenil le saca el empate de último minuto a Centellas

Redacción
Aguascalientes, Ags.-Las Centellas recibieron en el Estadio Victoria a la escuadra de Cruz
Azul. El partido finalizó con empate por marcador de 3-3.
En la primera mitad, la escuadra capitalina fue la que se plantó de mejor
manera, teniendo mayor control de la esférica y marcando el ritmo de
juego. Tras algunos minutos, el gol visitante apareció, situación que
sacudió al banquillo necaxista que de inmediato mandó indicaciones
para revertir la situación. Para el minuto 37’, la capitana de las de
Aguascalientes, Samantha Calvillo, logró igualar el partido con una gran
definición. Sin embargo, antes del descanso, las cruzazulinas
consiguieron anotar por segunda ocasión, yéndose al entretiempo con
ventaja de 1-2.
En la parte complementaria, las dirigidas por el profesor Christian
Astorga mostraron una cara distinta, siendo más intensas y propositivas
al ataque. Tras varias llegadas al arco rival, nuevamente apareció
Samantha Calvillo, quien marcó su doblete para empatar el encuentro.
Las capitalinas complicaron el desenlace del partido al quedarse con
una jugadora menos, lo que permitió a las Centellas mantener la presión
en la búsqueda de la victoria.
Las de Aguascalientes no bajaron los brazos y, al minuto 81’,
Guadalupe Fernández anotó el tercer gol que encaminaba a su equipo
hacia los tres puntos. Sin embargo, en los minutos finales, Cruz Azul
logró igualar el marcador, cerrando el partido con un empate en el
Estadio Victoria.