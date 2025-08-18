Cruz Azul femenil le saca el empate de último minuto a Centellas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las Centellas recibieron en el Estadio Victoria a la escuadra de Cruz

Azul. El partido finalizó con empate por marcador de 3-3.

En la primera mitad, la escuadra capitalina fue la que se plantó de mejor

manera, teniendo mayor control de la esférica y marcando el ritmo de

juego. Tras algunos minutos, el gol visitante apareció, situación que

sacudió al banquillo necaxista que de inmediato mandó indicaciones

para revertir la situación. Para el minuto 37’, la capitana de las de

Aguascalientes, Samantha Calvillo, logró igualar el partido con una gran

definición. Sin embargo, antes del descanso, las cruzazulinas

consiguieron anotar por segunda ocasión, yéndose al entretiempo con

ventaja de 1-2.

En la parte complementaria, las dirigidas por el profesor Christian

Astorga mostraron una cara distinta, siendo más intensas y propositivas

al ataque. Tras varias llegadas al arco rival, nuevamente apareció

Samantha Calvillo, quien marcó su doblete para empatar el encuentro.

Las capitalinas complicaron el desenlace del partido al quedarse con

una jugadora menos, lo que permitió a las Centellas mantener la presión

en la búsqueda de la victoria.

Las de Aguascalientes no bajaron los brazos y, al minuto 81’,

Guadalupe Fernández anotó el tercer gol que encaminaba a su equipo

hacia los tres puntos. Sin embargo, en los minutos finales, Cruz Azul

logró igualar el marcador, cerrando el partido con un empate en el

Estadio Victoria.