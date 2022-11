Critican PRD y Morena falta de información en cuentas públicas 2021 de IEA e ISSEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Representantes de Morena y del Partido de la Revolución Democrática cuestionaron que no se haya presentado información correspondiente a las finanzas del Instituto de Educación (IEA), durante la revisión de las cuentas públicas del año pasado, a las cuales se dieron luz verde durante la sesión de este jueves.

Al hacer uso de la tribuna, la coordinadora de la bancada morenista Ana Gómez Calzada, adelantó su voto en contra de los dictámenes, argumentando que la instancia educativa del estado es una de las que mayores recursos manejan y ahora pasó de largo para el Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS)

“El IEA siempre había sido auditado debido a que es una de las dependencias que más recursos maneja. Su presupuesto 2021 fue de 7 mil 480 millones de pesos y al tener tantos recursos, es inaceptable que no se revisen sus cuentas. Es decir, el IEA maneja casi la tercera parte de todo el presupuesto del gobierno del estado y cómo es posible que el OSFAGS no lo haya auditado”, puntualizó.

De paso, Gómez Calzada calificó de “laxos”, los criterios de revisión aplicados por el OSFAGS, considerando que en este caso hubo opacidad del ente fiscalizador.

No fue la única crítica, pues el diputado del PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada también refutó que haya faltado información no sólo de las auditorías al IEA, sino también del Instituto de Salud (ISEA). “No puede ser posible que no se hayan auditado a dos de las entidades públicas con mayores recursos ejercieron como el Instituto de Educación y el Instituto de Salud del Estado”, afirmó.

Escobedo Tejada propuso que la comisión de Vigilancia del Poder Legislativo pueda participar a futuro en el plan de revisión de las cuentas públicas del OSFAGS y que éste cuente con el visto bueno del Congreso, reiterando que “debe dejar de ser una simulación”.

A diferencia de la diputada de Morena, el legislador del PRD sí votó a favor de las cuentas públicas del gobierno del estado.

Por parte de la fracción mayoritaria del PAN, el legislador Maximiliano Ramírez defendió los criterios para la fiscalización del OSFAGS, afirmando que desde la Junta de Coordinación Política se había anotado ese programa. “Pero veo que no les quedó claro”, dijo en referencia a Gómez y Escobedo.

Asimismo se dieron por revisadas, las cuentas públicas de los once municipios, fiscalía estatal y Comisión de Derechos Humanos.