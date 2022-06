Critican contadores el caos en el SAT con las Constancias de Situación Fiscal de trabajadores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A decir de la presidenta de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en el estado, Guadalupe Elizabeth Castañeda Muñoz, no era necesario el caos generado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al emplazar a las empresas a la presentación a más tardar el primero de julio de las Constancias de Situación Fiscal de los trabajadores.

La especialista en temas contables resaltó que lo único que se ha generado son largas filas de contribuyentes consiguiendo el documento, así como saturando los sistemas para hacer la gestión en línea.

Criticó los amagos de algunas empresas que indebidamente condicionaron la entrega del documento o de lo contrario no se cubría la nómina, principalmente para curarse en salud buscando que los trabajos es presentaran los datos correctos de sus domicilios y no se les fuera algún dato que les pudiera afectar ante el SAT.

Al concluir enfatizó que a esto se le agrega por el momento no se tienen citas de manera instantánea, por lo que los trabajadores que logran acceder a una llamada “fila virtual” tienen que esperar de 15 a 20 días en el mejor de los casos para acudir en aquellas situaciones en las que necesariamente tienen que acudir para actualizar los datos, retrasando aún más la entrega del documento.