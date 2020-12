Critican cerrazón del gobierno federal ante intención de la IP de adquirir vacunas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Consejo Coordinador Empresarial fustigó la cerrazón del gobierno federal al no permitir que estados y particulares no puedan comprar por su cuenta la vacuna contra el coronavirus.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, exigió que se les permita poder adquirir el biológico en un afán de proteger a sus trabajadores y de estabilizar la productividad de las empresas lo antes posible.

“Es lamentable que el mismo gobierno federal este inhibiendo o impidiendo que los gobiernos de los estados y las empresas puedan comprar vacunas, pero si las mismas ya están reguladas por la Organización Mundial de la Salud, debe de permitir que de manera más ágil se aplique más rápido el biológico y sobre todo si no le va a costar”.

“Lo que le estamos exigiendo es que nos permitan como Iniciativa Privada comprar vacunas y nosotros aplicárselas a nuestros colaboradores, que sean vacunas avaladas, desde luego que no sean de contrabando o que no estén reguladas, es lo que queremos para salir más rápido del problema pero ellos no lo ven así, lo cual no lo entendemos de porqué si cerrazón”, concluyó.