Critican alarde de AMLO al amagar con renovación tajante en INE y TEPJF

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Crítica el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes Ignacio Ruelas Olvera el alarde del presidente Andrés Manuel López Obrador al amagar con la renovación tajante en organismo y en el Tribunal Electoral.

“Me parece increíble como un hombre de estado pueda expresarse de la manera en que lo hace de sus instituciones, sin embargo soy respetuoso y al baratillo de esas notas no le pongo interés”, subrayó.

Ruelas Olvera expuso que el mandatario tiene facultad de iniciativa, por lo que deberá proceder conforme marca la ley y que sea en este caso la próxima legislatura quien la analice y apruebe o no y que diga si es momento cambiar hacia otro rumbo en la organización de los procesos electorales en México.

“Ahora en su mérito una de reforma electoral debe de revisarse con tranquilidad, con conocimiento de causa, sin odios y sin rencores”, remató.

Al final sostuvo que la organización de las elecciones es una razón de estado y no de baratillo como lo quieren hacer ver el mandatario.