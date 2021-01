Critican a Pepillo Origel por presumir que ya se vacunó contra el Covid

Redacción

Ciudad de México.- Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, presumió en redes sociales que ya recibió la vacuna contra el Covid-19, por lo que fue duramente criticado por internautas de México e incluso de Estados Unidos.

A través de su cuenta en Instagram, el presentador, que hace unos días celebró junto a Pati Chapoy el 25 aniversario de Ventaneando, compartió que la dosis no la recibió en México, sino que tuvo que viajar en Estados Unidos, donde además se la aplicaron sin costo alguno.

“¡Ya está! Qué tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo, ¡y gratis!”, escribió en la descripción de Instagram.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

La publicación dividió opiniones, pues algunos residentes de Estados Unidos criticaron que no es fácil conseguir una cita para la vacuna de la que él fue beneficiado. “Es más triste que a los que vivimos aquí en USA, no es fácil conseguir una cita para la vacuna, porque no hay suficientes, y todavía vienen extranjeros a quitarnos la oportunidad de una cita”, comentó una usuaria. “Mi papá tiene 81 años y están en lista de espera. También vivimos en USA”, publicó otra persona. “Yo vivo en USA, mi madre todavía no… esto es inaceptable”, comentó alguien más.

Hace unas semanas fue el propio Pepillo quien evidenció que el cantante Vicente Fernández, así como sus hijos Alejandro y Gerardo recibieron la vacuna mucho antes de comenzar el calendario de vacunación contra el coronavirus en México.

Con información de Publímetro