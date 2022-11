Critican a Morgan Freeman por inaugurar la Copa del Mundo

Redacción

Qatar.-El reconocido actor Morgan Freeman ha sido muy criticado por participar en la ceremonia de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.

El actor ganador del Oscar, que ayudó a presentar la candidatura de Estados Unidos para la Copa del Mundo en 2022 en 2010, narró el segmento de apertura ‘The Calling’ en el estadio Al-Bayt en Doha.

Morgan también habló con el influencer qatarí Ghanim al Muftah, un embajador de la Copa Mundial de la FIFA de 20 años que nació con síndrome de regresión caudal que afecta el desarrollo de la mitad inferior del cuerpo.

For a man who played Nelson Mandela – who knew better than anyone the impact & importance of isolation on a country & its success on the ground to change that nation’s policy – it is so disappointing to see #MorganFreeman take the money & support an oppressive regime???? #Gutted— Gary Webster (@RealGaryWebster) November 20, 2022