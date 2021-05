Critican a Kendall Jenner por promocionar su marca de tequila

Redacción

La modelo y empresaria Kendall Jenner en esta ocasión le apostó al negocio del tequila, aunque con polémicos resultados, pues en Twitter la criticaron por apropiación de la cultura mexicana y por la forma en la que trató de vender su bebida.

En los comerciales que Jenner ya lanzó para promocionar su Tequila 818 vemos a la modelo en una granja de agave, ubicada en Jalisco, México, en donde se elabora la bebida alcohólica. El video y las fotos muestran a varios agricultores nativos, con Kendall junto a ellos, portando un zarape, trenzas y unas copas.

“Kendall Jenner se pone unas estereotipadas trenzas y ya se siente campesina. Wow, qué hipócrita. Basta de explotar la imagen de los campesinos y colocarse junto a ellos para verse ‘cool’ estoy segura que ni enterada esta de la crisis en la viven junto al narco, ¿copa? ¿Neta?”, escribió una tuitera sobre el promocional.

“Kendall Jenner, ¿quién le dijo que el tequila se toma en copa? ‘No ma’. Mi abuelo se debe retorcer en su tumba”.

“Estas nuevas marcas de tequila de extranjeros están provocando deforestación en los bosques de México debido a la gran demanda del mercado de agave (la planta que se usa para la producción de tequila) los árboles de varios bosques están siendo talados e incluso quemados con la excusa de prevenir un incendio forestal”.

Aunque el tema ha causado críticas y también halagos, para el director del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Ramón González Figueroa, la nueva apuesta de Jenner no se trata de una apropiación cultural. “Su marca se vinculó a la agroindustria tequilera en México y respeta la denominación de origen ‘Tequila’. Consideramos que la apropiación cultural es cuando imitas un producto de una región y no te vinculas correctamente con la industria que lo produce, es decir, no tienes autorización para ello”, explicó a EFE González.

Por su parte, el abogado de propiedad intelectual Roberto Arochi señaló que mientras el tequila de Kendall sea realizado bajo la regulación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la modelo puede comercializarlo. “De impedírselo se le estaría discriminando por el simple hecho de ser extranjera. El origen del capital no es impedimento para contar con una marca de tequila”, afirmó Arochi.

Perdón pero seamos sinceros….. neta creen que Kendall Jenner trabaje y conviva con los trabajadores así como se muestra en las fotos y videos promocionales de su tequila? LO DUDO! pic.twitter.com/J7c9M74VUl — Rose Colored Girl (@rose_colored95) May 20, 2021

la nueva publicidad del tequila de kendall jenner esta perrísima pic.twitter.com/OUFRcbkivK — leyla by eric clapton (@LeylaCardenas28) May 19, 2021

Con información de Radio Fórmula