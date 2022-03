Critican a Emma Watson por supuesta indirecta a JK Rowling

Redacción

EU.-Pleito entre famosas sacude las redes.

Para nadie es un secreto que Emma Watson es una de las actrices más completas que hay en la actualidad. Su calidad y talento lo ha demostrado en un montón de proyectos, como Little Women, Noah, The Perks of Being a Wallflower, The Circle y muchas más. Sin embargo, a pesar de que ha trabajado en otra clase de películas, no podemos negar que la mayoría la sigue relacionando con Hermione Granger y el mundo mágico de la serie de películas de Harry Potter.

Fue en 2001 cuando se estrenó la primera cinta inspirada en los libros de J.K. Rowling y a partir de ahí, tanto Emma como Daniel Radcliffe y Rupert Grint ganaron fama a nivel mundial. Aunque no todo fue perfecto pues la propia actriz confesó en el especial de HBO del reencuentro del elenco que estuvo a punto de renunciar a la franquicia (AQUÍ pueden checar la razón). Diez años después, los tres se despidieron de sus personajes para tomar nuevos aires y despegarse de estos papeles.PUBLICIDAD

Emma Watson apareció en los BAFTA e hizo un comentario que sorprendió a muchos

Sin embargo, este 2022, Emma Watson dio de qué hablar y muchos le recordaron que al inicio de su carrera interpretó a Hermione Granger. Resulta que hace unos días durante la más reciente ceremonia de los BAFTA, la actriz de 31 años apareció en el escenario del Royal Albert Hall de Londres para entregar el premio a mejor película británica. Antes de salir a escena, la conductora del evento, Rebel Wilson, la presentó diciendo: “Ella se autodenomina feminista, pero en realidad todos sabemos que es una bruja”.

Al tomar el micrófono, Emma contestó al chiste con el siguiente comentario: “Estoy aquí para todas las brujas, ¿ok?”. En el momento, las palabras de Watson fueron recibidas con risas y aplausos, pero con lo que no contaba era que algunos no lo tomarían de la mejor manera. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues muchos consideran que lo que dijo fue una indirecta bastante sutil para J.K. Rowling pero, ¿qué tiene qué ver la creadora de Harry Potter en todo esto? Ahí les va el chisme.

¿Qué tiene que ver J.K. Rowling en todo esto?

Resulta que en el internet de las cosas, relacionaron el comentario de Emma Watson, justo la parte donde menciona que está para todas como una muestra de apoyo a las mujeres, incluyendo por supuesto a las transgénero y mandándole un mensaje a Rowling. En 2020, la escritora británica se metió en una enorme polémica cuando hizo varios comentarios sobre la comunidad trans y que incluso hizo que Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne hablaran al respecto (ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa).

Por si esto no fuera suficiente, J.K. Rowling también se convirtió en una especie de voz del movimiento feminista transexcluyente, que para muchos solamente genera odio. Además, las palabras de Watson llegan a pocos días después de las últimas declaraciones que la creadora de Harry Potter se aventó en Twitter, pues en el Día de la Mujer se echó varios tuits donde reafirmaba sus posturas. Es por eso que los fans del mundo mágico consideran que su mensaje fue una indirecta.

A Emma le está lloviendo gacho en redes

Como era de esperarse, luego de que su respuesta en los premios BAFTA se hiciera viral, Emma Watson recibió un montón de mensajes de apoyo e incluso varios usuarios armaron el hashtag #JKDoesntSpeakForMe (“J.K. no habla por mí”) para dejar muy claro que están a favor de la actriz británica. Sin embargo, también aparecieron los que se opusieron, mencionando que si no hubiera sido por J.K. Rowling y Hermione Granger, ella no hubiera triunfado. Para que entiendan de lo que hablamos, acá les dejamos algunos tuits.

