Tunden en redes a Adal Ramones por pasar cuarentena en la playa

Redacción

Ciudad de México.-Tunden al conductor Adal Ramones por presumir que se encuentra en la playa disfrutando de lo lindo.

El conductor Adal Ramones optó por refugiarse del coronavirus en la playa junto con su familia. Decidió no quedarse enclaustrado en casa y pasar la contingencia refugiado cerca de la playa.

El comediante que recientemente estuvo al frente de la conducción del reality La Academia, subió un video en su cuenta de Instagram en el que contó a sus seguidores la decisión de refugiarse en la playa, pero no fue bien visto por los cibernautas. © Proporcionado por TVyNovelas

“Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa. Me previne con tiempo y dije “paremos todo” y me traje a mis hijos y a mi esposa y estamos aquí hace un mes. Todo cambió. Al principio podíamos ir a comer, a cenar, saludar gente pero ya es imposible. Yo les pido a todos ustedes que estén unidos en familia. que tengan higiene, mucha limpieza y evitar tocar a otras personas (…) Todo cambió desde hace dos semanas; qué increíble incluso aquí en la playa que salíamos pero ya no debemos hacerlo…Ustedes que están allá, a cuidarnos todos. Falta poco, vamos a salir de esto pero todo depende de estar unidos”, dijo en su publicación.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a responder, reprochando su decisión. “Neta ni al caso tú “mensaje”, chale, tan bien que me caías”, “Tú que haces vacacionando no seas irresponsable”, “Pero sigues de vacaciones y no decidiste regresarte, perdón pero esta vez están de más tus recomendaciones, no estás dando un buen ejemplo”, fueron algunos de los mensajes.

Con información de TVyNovelas