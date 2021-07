Critica Orozco veda por consulta popular

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“Con tanta necesidad que hay no puedes parar a los gobiernos por una consulta”, sostuvo tajante el gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, tras criticar veda por consulta popular para saber si la población está de acuerdo o no en que se enjuicie a expresidentes.

Orozco Sandoval retó y dijo que el gobierno de Aguascalientes que encabeza no va a parar su trabajo en momentos complicados en materia económica.

“Nosotros seguiremos con nuestro trabajo normal, insisto que no puedes parar con tanta necesidad que hay”, reprochó.

Al final el gobernante que continuará haciendo su ‘chamba’ como lo ha venido haciendo y que cada quien haga lo suyo en el tema de la consulta que ha levantado polémica.