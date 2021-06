Critica Orozco a maestros desobligados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador Martín Orozco Sandoval criticó que haya aún maestros que se nieguen a regresar a clases presenciales, mismos a los que tal parece que les esta “valiendo gorro” la educación de los niños.

El ejecutivo dijo que no se deben de buscar más excusas, haciendo referencia a los salarios que perciben algunos docentes y que quincena tras quincena han recibido, sin que se les toque un solo peso.

“Me refiero a aquellos que no quieren regresar y que cobraron aquellos bonos que nadie se imagina, a los que ahí están y quincena tras quincena reciben su dinero en las ‘tarjetitas’ y que ahora esos poquitos salgan con que voluntariamente no quieran regresar, pues entonces no entiendo”, les reprochó.

Durante su participación en el programa de radio Buenos Días Gobernador de Radio BI, el mandatario estatal dijo que no se vale jugar con discursos políticos cuando al final se está perdiendo en competitividad y formación en materia educativa.

Por último remarcó que se deben buscar los cómo si, donde tampoco debe ser pretexto la falta de algunos insumos pues se trata de situaciones que se pueden corregir a la brevedad al haber toda la disposición del estado para irlos apoyando y hacer más rápido este regreso a clases.