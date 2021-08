Critica ex secretario de Turismo federal la crisis del sector por falta de apoyos del gobierno

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid Cordero crítico la otra crisis del sector por falta de apoyos del gobierno federal que se conjugaron con la emergencia sanitaria del covid en donde no hubo ningún apoyo para los empresarios quienes tuvieron que solventar con sus propios recursos la situación

“Eso pasa cuando sin mucho fundamento se quitan cosas sin analizar para que sirven, en nuestro tiempo no teníamos los grandes recursos en el sector turismo sin embargo se trabajaba en la promoción porque no basta con tener producto sino venderlo, sin embargo ahora no se tiene ni eso”, machacó.

El hijo del también ex presidente de México Miguel de la Madrid lamentó que en el año 2020 el Producto Interno Bruto de México se haya desplomado en 8.5%, sin embargo en el sector turismo fue del 20% lo que significó una caída brutal.

“Estaba viendo los niveles de ocupación de hasta un 70% abajo, si bien este año se eta recuperando no ha sido suficiente y se espera que sea hasta el 2023 cuando se recupere el sector”.

Por último urgió a que haya un apoyo decidido del gobierno a las empresas en un sector estratégico para el país y no ver por colores u ocurrencias.