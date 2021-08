Critica ex secretario de salud centralización de la vacunación contra el covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De visita por Aguascalientes el ex secretario de salud con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el doctor José Ángel Córdova Villalobos y a quien tocó enfrentar la pandemia de la influenza, criticó el centralismo con el que está actuando el gobierno federal en el tema de las vacunas contra el covid.

“Es lamentable que el gobierno tenga desconfianza de los estados bajo el argumento de que van a hacer política con la vacuna, en mi tiempo jamás escuché decir que alguien dijera que las vacunas eran gracias al presidente, gobernador o alcalde, porque este es un tema serio”, fustigó.

Son los estados quienes tienen la capacidad de vacunar masivamente, por los que consideró que si se quiere avanzar más rápido estos deben de tener la rectoría de toda la vacunación y enfrentar esta amenaza que ya ha costado la vida de muchas personas en México, “yo solo espero que de verdad se pongan las pilas”, espetó al gobierno federal en turno.

-¿Ha sido estrategia fallida la vacunación en México?

-Más que fallida yo diría que sesgada por otros intereses, porque si se tuviera la confianza en los gobernadores otra cosa sería.

“Es cierto que algunos gobernadores han fallado, estoy de acuerdo, pero entonces que los castiguen por ello, pero no todos son así, México no es un país de corruptos y no se vale jugar así con un tema tan delicado como es la salud y en particular en medio de esta terrible pandemia”, concluyó.