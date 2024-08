Cristian Castro revela su bisexualidad

Redacción

Ciudad de México.-Conocido por sus innumerables romances, recientemente Cristian Castro hizo una revelación sobre su vida amorosa, y es que el cantante habría regresado con su exnovia, la modelo argentina Mariela Sánchez, con quien tiene una relación intermitente y han llegado a terminar en varias ocasiones.

Fue en el programa de televisión “Ventaneando”, en donde el intérprete de “No podrás” dio detalles sobre la segunda oportunidad que se está dando con la maniquí, sin embargo, lo que llamó la atención fue una revelación inesperada que al parecer hizo sin querer.

¿Cristian Castro es bisexual?

Fue durante una entrevista a la pareja realizada el pasado 20 de agosto en donde Cristian Castro y Mariela Sánchez hablaron sobre su relación, fue entonces cuando Mónica Castañeda les preguntó sobre a qué acuerdo habían llegado para volver a sentirse enamorados, a lo que el hijo de Verónica Castro respondió y tuvo un presunto error que de inmediato comenzó a ser señalado en redes sociales.

“Estamos todo el día dialogando, tenemos mucho diálogo, incluso cuando pasó todo este tema, nosotros no tuvimos un desenlace trágico a pesar de todo, porque hubo diálogo… Es parte del amar, ponerte celoso, criticar a alguien cuando se ve con otra persona, enojarse, es parte del amor”, decía Mariela Sánchez cuando fue interrumpida por el cantante.

“Nos enojamos mucho por los ex, yo de los ex, ella de los míos… de las mías. Hablábamos mucho de eso, celos, pero creo que ya estamos mucho más tranquilo”, expresó Cristian Castro, lo que hizo pensar a miles de internautas que el famoso habría revelado por error su bisexualidad.Aunque Cristian ha tenido muchas novias e incluso se ha casado varias veces, muchas personas creen que podría ser bisexual debido a que muestra sin inhibiciones cambios de look arriesgados, así como comportamientos, si embargo el “gallito feliz” nunca ha hablado al respecto.

Por ahora el cantante esta retomando su relación con Mariela en medio de una enemistad con su mamá, Verónica Castro, sin embargo, durante la entrevista la pareja aseguró que buscan reconciliarse con la actriz y recuperar su complicidad.

“Queremos recuperar a Verónica, queremos recuperar a la suegra porque me parece que estaba haciendo amiga de nosotros,” dijo Castro.

Con información de Excélsior