Crisis y desempleo, nueva realidad tras Coronavirus en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Detener nuestras actividades de golpe nos generó una sensación de incredulidad ante lo vivido y es normal tener esa sensación de que todo ha sido un sueño, paradójicamente la realidad son las cifras contundentes de la pérdida de empleos y por consecuencia la crisis económica que azota a nuestro Estado, país y el mundo en general, consideró el presidente del clúster automotriz de Aguascalientes, Cuitláhuac Pérez Cerros.

La alerta de la contingencia sanitaria del COVID-19 no ha terminado y el proceso de adaptación a la nueva realidad no será de manera inmediata en las organizaciones, y en casi cualquier ámbito de la vida de las personas, simplemente necesitamos tiempo para asimilar las nuevas reglas del juego.

“Debemos entender que lo vivido es una enseñanza importante que se quedó en nuestras vidas para siempre, nadie estaba preparado para afrontar de manera exitosa el estrés, la incertidumbre de estas semanas y lo mismo pasa al regresar a nuestra nueva realidad. Pensar en la idea que todo volverá a la normalidad de antes es un error grave, todo ha cambiado y nosotros también”.

Cuitláhuac Pérez, Destacó que algunos sectores de la población han soportado más tensiones que otros, las condiciones no han sido las mismas para todos desde que comenzó la contingencia sanitaria junto con el cambio de nuestras rutinas, pues cada persona de manera individual lo ha hecho a su modo y posibilidades.

Citó las cifras de la Secretaría de Salud Federal en el sentido de que 16 entidades del país, entre esas Aguascalientes, en el semáforo epidemiológico del COVID-19, cambiarán de rojo a naranja, lo que se traduce en permitir la reactivación de las actividades no esenciales.

El semáforo naranja para Aguascalientes permitirá que el 30 % de personal en sectores no esenciales vuelvan al trabajo, con las debidas medidas de sanidad para evitar la propagación del virus, contemplando que el color para cada entidad es determinado por el porcentaje de ocupación hospitalaria de enfermos de COVID-19, porcentaje de positividad, además de letalidad, entre otros rubros.

Lamentable saber que de febrero a mayo el IMSS arroja cifras de 12 mil 700 empleos perdidos de manera permanente. A nivel nacional la caída de empleo es de 838 mil trabajadores en todos los sectores productivos, mientras que en Aguascalientes de 338 mil 559 empleos y disminuyó la cifra a 325 mil 819.

El también CEO de MAINDSTEEL, Cuitláhuac Pérez, dijo que la crisis económica provoca que las personas vivan en un ámbito de angustia y desesperación, al tiempo que también permite lanzar un justo reconocimiento a las personas que de manera altruista realizan actos solidarios y heroicos, tal como lo hacen los trabajadores de la salud que están dando la dura batalla a la enfermedad y a veces sin las herramientas necesarias.

“El sector médico está en pie de lucha haciéndonos sentir orgullosos de su gran profesión y su noble labor”, aseveró.

El líder de los industriales dijo que: México reactiva poco a poco el aparato productivo volviendo a una nueva rutina en la que enfrentamos una nueva realidad en todos los sectores, a pesar de que también vienen los cuestionamientos de que sí es el tiempo indicado para volver a las actividades.

Cada negocio y cada empresa está haciendo todo lo necesario para enfrentar los pasivos generados por el paro de labores, tratando de obtener financiamiento para capital de trabajo, planeado diferentes esquemas de trabajo para evitar generar más desempleo lo cual es por demás complicado, pero sobretodo reestructurando su capacidad operativa a la nueva realidad cuyo rostro es una inminente reducción en los requerimientos de producción de nuestros clientes, donde proyectos que se venían manejando fueron desplazados, congelados o cancelados por razones por demás conocidas por todos, la proyección no es para nada alentadora, si la situación en el sector productivo no mejora y considerando que no existe estrategia alguna para incentivar el sector económico por parte del gobierno federal, estaríamos en riesgo de reducir las plantillas laborales entre el 20 y el 30 % para los próximos meses debido al impacto financiero y comercial que ha dejado la pandemia.

“El conflicto entre la economía y la salud siempre prevalecerá, la realidad es que habrá negocios y empresas que se quedarán en pausa, ya que no les es posible reactivar su actividad comercial debido al impacto devastador por haber estado inoperantes por más de 2 meses, así como también hay personas que lo habrán perdido todo al concluir la cuarentena”.

Para concluir el empresario puntualizó que a ciencia cierta nadie sabe lo que nos depare la realidad.

“La nueva realidad, será lo que tú, yo, y todos en conjunto decidamos crear, con la experiencia vivida, con los cambios experimentados, con la sensación de haber levantado la mano para pedir apoyo, pero con la decepción de habernos quedado con la mano arriba por el nulo apoyo por parte del gobierno federal, pero con la convicción de que no estamos solos, porque siempre estaremos como sociedad para apoyarnos y levantarnos en tiempos de crisis, eso es lo que nos caracteriza como mexicanos, podremos vivir en pausa por algún momento, pero rendirnos jamás”, finalizó.