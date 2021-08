Crisis por desabasto de semiconductores se prolongaría hasta fin de año, advierten 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La crisis por falta de semiconductores para la industria automotriz se prolongaría hasta finales de este 2021, advirtió Óscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes.

Recalcó que por falta de estos semiconductores se perderá hasta un 7% de la producción norteamericana que se traduciría en un millón y medio de unidades, lo cuál será un duro golpe para el sector.

Añadió que aún con este problema que enfrenta el sector la demanda de unidades no ha bajado, síntoma de una recuperación economía.

“En estos momentos ya hay algunos problemas en el sentido de que vas, pides un auto y te dicen que no hay, pero las ventas no se han frenado porque se está echando mano de los inventarios”, refirió.

Finalizó en que sorteando el problema de los semiconductores para el año entrante se volverá a una estabilidad del sector produciendo a tres turnos para recuperar la demanda, primero del mercado norteamericano que son los principales compradores y luego para estabilizar todos los inventarios.