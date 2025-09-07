Crisis política en Japón tras renuncia de primer ministro

Redacción

Tokio.- Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, presentó su dimisión al cargo, donde apenas estaba por cumplir un año de funciones.

Ishiba anunció que se mantendrá en el cargo, durante el lapso que se designa a un sucesor para el puesto; aún con los riesgos de que ello pueda derivar en una eventual parálisis política para la nación asiática.

La renuncia del primer ministro japonés se presenta en medio de una serie de descalabros legislativos para su Partido Liberal Democrático, además de cuestionamientos por el alza en el costo de vida.

De acuerdo a un informe de la cadena CNN, entre los nombres de posibles sucesores ha destacado el nombre de Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura y quien ganó reconocimiento entre la población debido a sus políticas para detener el alza de los precios.

En contraparte, más del 50 por ciento de encuestados en Japón desestimó la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas, en base a un sondeo de la agencia Kyodo.

Con información de CNN.