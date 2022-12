Creyó que su jefa le regaló una bolsa de marca de diseñador pero…

Redacción

Ciudad de México.-La industria de la moda es una de las más seguidas por millones de personas a diario, y es que sin importar si son productos de lujo, los consumidores los adquieren de cualquier manera. Esto quedó demostrado en un video viral en TikTok, luego de que una mujer que se dedica a los servicios domésticos en Estados Unidos, compartiera la vez que su jefa le regalará una bolsa “Louis Vuitton”, pero luego se enteró de que era una imitación por lo que los internautas bautizaron como “Luis Gritón”.

Sin duda alguna, hablar de la industria de la moda sin mencionar a Louis Vuitton es imposible. De acuerdo a datos de sus estimaciones, el Grupo LVMH sostuvo una evolución anual de sus ingresos a nivel mundial entre 2008 y 2020, en millones de euros. Siendo el 2020 cuando la firma francesa de artículos de lujo, dueña de marcas como Louis Vuitton o Bvlgari, facturó alrededor de 44 mil 600 millones de euros, lo que supuso un decrecimiento de unos nueve mil millones con respecto al año anterior.

En ese sentido, datos de su reporte indican que el valor de marca de Louis Vuitton se valoró en 2021 en aproximadamente 14 mil 860 millones de dólares estadounidenses.

A través de la red social TikTok, nos hemos encontrado muchas historias peculiares que involucran a las marcas.

La historia de una mujer se ha viralizado en la plataforma de videos, pues la internauta, que compartió cómo fue un día de trabajo como empleada doméstica, dijo la vez que una de sus jefas le regaló una bolsa de la marca de lujo Louis Vuitton, pero que luego de emocionarse se enteró de que era falsa.

La mujer, que se identifica como Mónica Rodríguez, compartió que ella tiene una empresa de servicios domésticos y por eso era la primera vez que trabajaba con esa clienta que identificó como “señora Chanel”.

Asimismo, en el vídeo, Rodríguez dice que en esa oportunidad no podía contener su emoción cuando la inquilina de la vivienda en la que trabaja limpiando le regaló la bolsa, alegando que ya no lo necesitaba. Sin embargo, pasó de la alegría a la decepción al darse cuenta de un inesperado detalle que le dijo la mujer.

“Es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió”, dijo la clienta.