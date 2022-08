¿Crees que tu móvil ha sido hackeado?

McCafee

Existen varias señales de un posible hackeo de un smartphone pueden parecer problemas técnicos, al menos a primera vista.

Sin embargo, el hecho es que estas fallas pueden ser un síntoma de un problema más profundo, como tener software malicioso, o malware, instalado en tu smartphone.

El malware puede consumir recursos del sistema o entrar en conflicto con otras aplicaciones y con el sistema operativo, lo que puede hacer que el teléfono empiece a funcionar de forma lenta o errática.

Pero, en cierto modo, esto es una ventaja: Dado que el malware puede ejecutarse de forma ineficiente en tu teléfono y crear problemas tanto grandes como pequeños, esto mismo te alerta sobre su presencia. Y con toda la información importante que llevamos en la palma de la mano hoy en día, eso es una buena noticia por partida doble. Conocer las señales, sutiles o no, puede alertarte de un problema que, si no, resultaría casi invisible.

Tanto si los hackers lo introducen físicamente en tu teléfono como si te engañan para que lo instales a través de una aplicación falsa, un sitio web o un ataque de phishing, el software de hacking puede causarte problemas de varias maneras:

Keylogging: En manos de un hacker, el keylogging, o registro de pulsaciones de teclas, funciona como un espía que observa tu información mientras escribes, tocas la pantalla e incluso cuando hablas en tu teléfono.

Criptomineros: Al igual que los troyanos, este software también se esconde en el aparato. Desde allí, aprovecha la potencia de cálculo del dispositivo para "minar" criptomonedas. Aunque la minería de criptomonedas no es ilegal, realizar este tipo de cryptojacking, o minería maliciosa en un dispositivo sin el consentimiento del propietario, sí que lo es.

Algunos posibles signos de los programas de hacking en el teléfono incluyen:

Problemas de desempeño

Tal vez hayas visto algunas de las señales que hemos mencionado antes. ¿Tu dispositivo funciona más lentamente, las páginas web y las aplicaciones presentan más dificultad para cargar o parece que la batería nunca mantiene la carga? Todas estas son señales de que podrías tener malware ejecutándose en segundo plano, lo que agota los recursos de tu teléfono.

Tu teléfono se calienta

Al igual que los problemas de rendimiento anteriores, el malware o las aplicaciones de minería que se ejecutan en segundo plano pueden consumir potencia de cálculo adicional (y datos). Además de disminuir el rendimiento, el malware y las aplicaciones de minería pueden hacer que el teléfono se recaliente.

Aplicaciones o datos misteriosos

Si encuentras aplicaciones que no has descargado, o llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que no has enviado, es una señal de alarma. Un hacker puede haber secuestrado tu teléfono para hacer llamadas o enviar mensajes de tarificación adicional o para propagar malware a tus contactos. Del mismo modo, si ves picos en tu uso de datos, eso también podría ser signo de un hackeo.

Ventanas emergentes o cambios en tu pantalla

El malware también puede esconderse detrás de las ventanas emergentes de spam, los cambios en la pantalla de inicio o los marcadores de sitios web sospechosos. De hecho, si ves algún cambio de configuración que no hayas hecho personalmente, es otra gran pista de que tu smartphone ha sido hackeado.

Qué hacer si sospechas que tu teléfono ha sido hackeado

Instala y ejecuta un software de seguridad en tu smartphone, si aún no lo has hecho. Luego, elimina las aplicaciones que no hayas descargado, borra los SMS peligrosos y vuelve a ejecutar el software de seguridad de tu celular.

Si sigues teniendo problemas, una opción es borrar y restaurar tu teléfono. Suponiendo que tienes una copia de tus fotos, contactos y otra información vital en la nube, es un proceso relativamente sencillo. Una rápida búsqueda en línea puede indicarte cómo borrar y restaurar un teléfono de determinada marca y modelo.

Por último, revisa tus cuentas y tu crédito para ver si se ha realizado alguna compra no autorizada. Si es así, puedes congelar esas cuentas y obtener nuevas tarjetas y credenciales. Además, actualiza las contraseñas de tus cuentas con una contraseña que sea única y segura.

Diez consejos para evitar que tu teléfono sea hackeado

Aunque hay varias formas en las que un hacker puede entrar en tu teléfono y robar información personal y crítica, aquí hay algunos consejos para evitar que eso ocurra: