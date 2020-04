Creen que varios equipos de la LigaMX podrían desaparecer si sigue la crisis por Covid-19

Redacción

De acuerdo con información de Radio Fórmula, en su sección de deportes apareció este sábado un artículo donde estiman que de seguir el parón de la Liga MX varios equipos entre ellos los Rayos de Necaxa a pesar de su gran historia al igual que Pachuca podrían desaparecer.

Aquí el texto íntegro:

Ciudad de México.- Con la incertidumbre de saber si el Clausura 2020 de la Liga MX se reanudará o no, un puñado de instituciones tiemblan en la cuerda floja, pues la gran mayoría de sus ingresos provienen exclusivamente del apartado deportivo y, al no haber futbol, su futuro luce incierto y la opción de desaparecer del balompié azteca no luce improbable.

Una de ellas es Puebla, club que en el pasado reciente ha amenazado con cambiar de sede. Si bien cuentan con un Estadio grande y equipado, normalmente no suelen tener entradas dignas de reconocer. En adición, y pese a ser un equipo de tradición, a nivel nacional no cuenta con la afición suficiente para poder solventarse por sí misma en cuanto a venta de productos oficiales se refiere.

Necaxa y San Luis son dos grandes instituciones cuya problemática radica en cantidad de aficionados que poseen en México. Ambos equipos no tienen la solvencia económica de cuadros como América o Tigres pese al enorme impacto que mantienen en la historia del futbol nacional. Por tal razón, la bancarrota no luce en extremo imposible si es que la Liga MX se mantiene inactiva.

Otro club en la misma situación es Juárez, equipo de reciente ingreso al máximo circuito. Los fronterizos llegaron a la primera división por la vía administrativa, por lo que su punto fuerte no necesariamente es la afición o el impacto comercial que puedan tener dentro y fuera de territorio nacional.

Por último, un club más que corre peligro es Pachuca, equipo tradición con más de 120 años de historia en México. En pasados días Jesús Martínez aseguró que la solvencia económica de Grupo Pachuca gira entorno a cuestiones meramente deportivas. Por tal razón, no luciría descabellado la desaparición del club hidalguense.