Creen que Luis Suárez no jugará partidos completos en Gremio

Hay muchas expectativas sobre el papel de Luis Suárez al estar a punto de firmar con el Gremio. No obstante, hay quienes no se emocionan mucho, al señalar que el Pistolero llega en el declive de su carrera.

Lívia Nepomuceno, una conocida analista de Band TV de Brasil, no se guardó nada al señalar que la llegada de Luis Suárez se debe a temas de marketing y no deportivos, ya que desde su punto de vista, el artillero charrúa no va a ser capaz de jugar un partido completo.

“Es el tipo de jugador que Gremio tendrá que analizar. Además del precio, que es caro, está el marketing, la venta de camisetas, la afición que entra en tu estadio. Pero hay que entender que no es un personaje que va a jugar tres veces por semana, son partidas puntuales, 45 minutos, para cambiar de juego y no jugar 90 minutos”.

Suárez tenía un sinfín de propuestas, pero se decantó por el futbol brasileño. En su momento se dijo que Lionel Messi, íntimo amigo del jugador, influyó en la decisión.

Con información de Medio Tiempo