Credenciales de elector seguirán siendo gratuitas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) continuarán entregándose de manera gratuita, pese a recortes presupuestales este año, indicó el Delegado en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera.

-¿Se contempla algún cobro en la expedición de la credencial o en la reposición por esta baja de recurso?

-No, de ninguna manera, el mandato constitucional no lo podemos desobedecer, la construcción de ciudadanía tiene que darse de forma transparente y gratuita.

Comentó que la credencial de elector es una herramienta que tiene la ciudadanía para poder construir los gobiernos que él se va construyendo, destacando la importancia de esta identificación.

-¿Algunos otros trámites si se cobran como las actas de nacimiento o la carta de no antecedentes penales?

-A diferencia de esos trámites, nosotros tenemos la obligación de expedir este documento único de identificación ciudadana de forma gratuita.

-¿Entonces no se caerá en la tentación de cobrarla?

-Nosotros estamos completamente convencidos de que la credencial para votar con fotografía tiene que seguir siendo un trámite gratuito para la ciudadanía.