Creció el abigeato en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El robo de ganado está pegando fuertemente a los productores de Jesús María, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional en el municipio, Ricardo González, quien solicitó más intervención de la autoridad para impedir este delito.

“Hemos perdido muchas cabezas por el lado del abigeato, está muy duro el abigeato, nadie los ve, cargan, llegan a su destino y nadie sabe nada. Necesitamos seguridad en eso, que las autoridades estén al pendiente de todo eso, que del rancho al rastro hay uno o dos estatales que checan y está bien, pero a esa gente nadie los ve”

– ¿Cuántas cabezas de ganado se han reportado por eso?

– Nada más el jueves en la noche cargaron 150 toros gordos de Colonia Nueva y nadie los vio, en puros camiones torton. Los reportaron y todo, pero nadie los vio. Que están investigando y todo pero ya, se los llevaron a donde los iban a matar y ya no los vamos a ver.

El representante dijo desconocer la cifra exacta de los robos de ganado que se han dado en el municipio, sin embargo, estimó que sí se han dado a conocer más de 100 entre los propios ganaderos, especialmente en delegaciones ubicadas en los límites del municipio.

González lamentó que muchos de estos robos no se denuncian ante las autoridades, aunque también señaló, los dueños del ganado tampoco tienen muchas esperanzas en que puedan recuperar a sus animales.

“Mucha gente no hace demandas, pierden todo el día en la demanda y de un día para acá, hace falta más atención a la gente”, concluyó.