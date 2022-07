Crecimiento económico del país limitado por factores de inflación e inseguridad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sostiene el presidente del Colegio de Economistas del estado Gil Gordillo Mendoza que no son los factores externos como la guerra de Ucrania y Rusia los que están limitando el crecimiento económico del país.

En charla con los medios de comunicación el especialista indicó que se trata de un asunto más de factores internos que tienen que ver con temas de la alta inflación, la gobernanza y el tema de la inseguridad lo que obstaculizan el crecimiento de México.

Más adelante Gordillo refirió que se está en un entorno complejo, principalmente porque al no haber crecimiento económico se vulnera la capacidad de gasto de las personas y repercute en las empresas y negocios.

“La buena noticia es que por lo menos no ha habido desempleo, pero insisto en que si es preocupante el estancamiento económico que se está padeciendo”, remachó.