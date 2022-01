Crecida en contagios no permitirá regreso al 100% a clases presenciales en Aguascalientes: SNTE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por el momento no hay condiciones para un regreso al 100% a clases presenciales ante una aumento por casos de covid, señaló el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo.

“Nos estaremos reuniendo con las autoridades educativas, sin embargo por el momento las condiciones no están para que regrese el 100% del alumnado en todos los niveles en la entidad”, sentenció.

García Alvizo refirió el caso de 11 estados del país que no regresaron a clases presenciales y volvieron momentáneamente al esquema virtual.

“He teñido comunicación con mis homólogos de otras secciones y en el caso de los que no regresaron a clases me manifiestan que desafortunadamente las condiciones de infraestructura, materiales y los riesgos de contagios les impidieron regresar de forma presencial”, expresó.

Al final reiteró el llamado a ir analizando con calma la situación y no acelerar decisiones.