Crece número de accidentes viales en la 45 norte: Cruz Roja Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Urge contar con una nueva base de ambulancias para Cruz Roja, expresó Jaime del Conde Ugarte, delegado local de la institución, quien apuntó a ubicar esta central al norte del estado debido a que el mayor número de incidentes viales ocurren en esa región.

“Queremos el año siguiente abrir una base de ambulancias en la zona de Rincón de Romos, debido a que el mayor número de incidentes viales los registramos en la carretera 45 Norte, por lo cual buscamos tener una base en esa zona para tener una mayor rapidez en cuanto al tiempo de respuestas”, expresó.

– ¿Cuál es la incidencia de accidentes en esa vialidad?

– Durante el año pasado fue del 37% de la totalidad de incidentes, sólo en ese tramo de la 45 Norte, debido a que la carga vehicular es muy pesada. Por eso nos urge.

Del Conde Ugarte calculó que contar con una central de ambulancias en el norte que funcione las 24 horas tendría un costo entre 220 a 240 mil pesos mensuales, además de la inversión en equipo. “Por eso estamos haciendo una planeación en cuanto a recursos, con los parques industriales de esa zona, Pues a final de cuentas serían los más beneficiados”, agregó.

El delegado de Cruz Roja precisó que la institución en el estado cuenta con una base de 386 personas colaborando, además de una flotilla de 14 ambulancias y dos unidades de rescate alterno.