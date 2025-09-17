23.4 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Crece el suicidio entre mujeres y se empareja con los hombres en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La brecha entre hombres y mujeres en los casos de suicidio prácticamente ha desaparecido en Aguascalientes. Así lo informó el responsable del área de Salud Mental en el estado, Héctor Grijalva Tamayo, quien precisó que la incidencia ya es casi igual en ambos sexos, cuando históricamente los varones duplicaban las cifras.

El especialista detalló que los grupos de mayor riesgo se concentran entre los 15 y 35 años de edad, con un promedio de ocurrencia en los 30 años, una etapa considerada altamente productiva.

“Durante años eran los hombres quienes más se quitaban la vida, casi al doble. Hoy vemos que las mujeres han aumentado sus casos y están prácticamente al mismo nivel”, señaló.

Grijalva Tamayo explicó que este cambio obedece a transformaciones sociales: cada vez más mujeres participan en el mercado laboral y enfrentan responsabilidades que elevan sus niveles de estrés, a diferencia de la vida doméstica que solían llevar en el pasado.

En cuanto a la ubicación, precisó que los suicidios no se concentran en una sola zona. Se registran tanto en colonias del oriente y del sur como en sectores de mayor nivel socioeconómico, incluida la llamada “zona dorada” al norte de la ciudad.

Finalmente, subrayó que la mayoría de los hechos ocurren dentro de los propios hogares, donde confluyen factores como la depresión, la soledad, la violencia o el desgaste emocional.