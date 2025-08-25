Crece consumo de cerveza artesanal hasta en 40% en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de la pandemia en 2020 y hasta este 2025 el consumo de cerveza artesanal en la entidad ha venido al alza hasta en un 40 por ciento.

Según la Asociación de Cerveceros de Aguascalientes, encabezada por Eduardo Cano, indicó en entrevista que ya se tiene un mercado fijo de consumidores, pero están ganando mercado entre los jóvenes que buscan sabores diferentes.

En general Aguascalientes es uno de los estados más consumidores de cerveza teniendo fechas específicas donde hay un disparo como en la Feria Nacional de San Marcos.

“Son varios factores que van desde la Feria de San Marcos, el clima que hace bastante calor y se consume por ende más cerveza”.

En el caso de la cerveza artesanal se tienen alrededor de 25 productores, y aunque el producto es más caro, se está aceptando bien en el mercado.

Muchas de las marcas ya están posicionadas en el mercado, buscando crecer aún más, sin competirle a las grandes cerveceras del país.