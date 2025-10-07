Crece cobertura de internet gratuito en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de brindar más y mejores servicios a la ciudadanía, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (CIDETEC), continúa con el mantenimiento e instalación de nuevos puntos de conexión WiFi gratuito en diferentes zonas de la ciudad.

Actualmente, este servicio municipal registra un alcance de más de 170 mil conexiones semanales, lo que refleja la importancia de contar con una red sólida que fomente la inclusión digital y acerque la tecnología a la población.

Los nuevos puntos estarán ubicados estratégicamente en plazas públicas, parques, espacios recreativos y centros comunitarios, lo que permitirá a estudiantes, trabajadores y familias en general contar con una alternativa confiable para realizar trámites en línea, tareas escolares o mantenerse comunicados.

El director de CIDETEC, José Carlos Torres Jiménez, mencionó que el área no solo se encarga de la instalación, sino también del mantenimiento preventivo y correctivo de la red, para brindar un servicio estable y de calidad para los usuarios.

Con estas acciones, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico y ofrecer herramientas que faciliten la vida diaria de la ciudadanía en esta era digital.