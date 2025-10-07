25 C
Aguascalientes
7 octubre, 2025
Tendencias

Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

Despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado en Guerrero

Madres buscadoras hallan restos óseos en Asientos, Aguascalientes

Hallan dos cadáveres “encobijados” en la comunidad Emiliano Zapata

Aventaja Telcel con nuevo padrón de telefonía móvil

Prevén que presas en Jesús María tenga agua para dos…

Encabeza Montañez graduación de policías municipales y estatales como TSU…

Resalta Jiménez impulso de Aguascalientes en el North Capital Forum…

Se debilitan los contrapesos con nueva Ley de Amparo: PRD

Rebasado hospital del ISSSTE Aguascalientes en atención: SNTE

Crece cobertura de internet gratuito en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de brindar más y mejores servicios a la ciudadanía, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (CIDETEC), continúa con el mantenimiento e instalación de nuevos puntos de conexión WiFi gratuito en diferentes zonas de la ciudad.

Actualmente, este servicio municipal registra un alcance de más de 170 mil conexiones semanales, lo que refleja la importancia de contar con una red sólida que fomente la inclusión digital y acerque la tecnología a la población.

Los nuevos puntos estarán ubicados estratégicamente en plazas públicas, parques, espacios recreativos y centros comunitarios, lo que permitirá a estudiantes, trabajadores y familias en general contar con una alternativa confiable para realizar trámites en línea, tareas escolares o mantenerse comunicados.

El director de CIDETEC, José Carlos Torres Jiménez, mencionó que el área no solo se encarga de la instalación, sino también del mantenimiento preventivo y correctivo de la red, para brindar un servicio estable y de calidad para los usuarios.

Con estas acciones, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico y ofrecer herramientas que faciliten la vida diaria de la ciudadanía en esta era digital.