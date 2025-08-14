Crece 122% la carencia de acceso a salud en sexenio de AMLO

Redacción

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de personas sin acceso a servicios de salud en México pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024, un incremento de 122%, según la medición de pobreza multidimensional 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La proporción de población en esta condición prácticamente se duplicó, al pasar de 16.2% a 34.2% en seis años. El dato contrasta con el discurso oficial que celebra una “reducción histórica” de la pobreza.

“Refleja el elemento esencial del derecho a la salud”, subrayó el INEGI, al destacar que este indicador es clave en la evaluación de la pobreza multidimensional.

El INEGI, encabezado por Graciela Márquez Colín, no incluyó en su boletín oficial la comparación de la carencia en el acceso a la salud de 2018 a 2024. Sólo informó que de 2016 a 2022 la proporción pasó de 15.6% a 39.1%, y que entre 2022 y 2024 se redujo 4.9 puntos porcentuales, es decir, 5.9 millones de personas más con afiliación a algún servicio.

La revisión directa de la base de datos confirma que el mayor impacto se dio en la población rural: de 4.2 millones sin acceso en 2018 a 13.9 millones en 2024. En zonas urbanas, la cifra subió de 15.9 a 30.6 millones.

El organismo atribuyó parte de los cambios a la desaparición del Seguro Popular, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, más recientemente, al modelo IMSS-Bienestar, que busca vincular la atención médica con acciones comunitarias para personas sin seguridad social.

Esta es la primera vez que el INEGI realiza la medición, labor que antes correspondía al Coneval.