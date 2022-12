Crean zapatillas para ciclismo transpirables

Todo Gravel

Las DMT GK1 son unas zapatillas diseñadas para gravel que destacan por disponer de un upper o parte superior realizada con tejido. Esto la diferencia de sus competidoras, ya que normalmente se trabaja con cuero o cuero sintético.

Como algunas zapatillas para gravel, estas disponen un cierre basado en cordones que nos ofrece una estética algo “retro”. También las destaco por su comodidad y por ser una opción para ser utilizadas durante estaciones cálidas.

Construcción de la zapatilla

Tal como hemos comentado en la entrada de esta review, las GK1 están construidas mediante tejido de punto. Esto es algo que lo solemos ver algunas zapatillas de running o bien, de fútbol. La ventaja es que se hacen muy cómodas y trasnpirables. También, estéticamente son preciosas y destacan sobre los modelos que solemos ver.

Gracias a su composición de punto, se me antoja que se trata de un modelo ideal para llevarlo durante épocas de calor. En invierno, a no ser que te coloques un cubrezapatillas, vas a pasar algo de frío y posiblemente la entrada de humedad o agua te puede dejar los pies helados.

Por tanto, yo aconsejo que dispongas de dos tipos de calzado. Uno destinada a invierno que te proteja lo suficiente y otro, más liviano y transpirables como estas DMT para gravel.

Ajuste

Una de las cosas curiosas, es que estas zapatillas para gravel no disponen de lengüeta. Su ajuste es mediante cordones como algunos modelos para ciclismo de aventura que solemos ver. Según algunos usuarios que las han probado, este modelo es adecuado para pies delgados. Desde mi punto de vista es una ventaja, ya que en alguna ocasión he llevado zapatillas más anchas internamente y la sensación no es buena si buscas algo de rendimiento y seguridad.

En cuanto al ajuste de lazado, personalmente prefiero los cierres Boa o de velcro, ya que me transmiten una sensación de mayor ajuste y seguridad. Pero esto es una opinión muy personal.

Suela michelín

La suela de las DMT GK1 está fabricadas por Michelin y según los ciclistas que las han podido probar es algo rígida. Por consiguiente, son una buena opción para pedalear con algo de eficiencia.

Este tipo de suela no tan blanda, provoca que, a la hora de caminar por caminos técnicos o húmedos, la fiabilidad de la pisada no sea tan buena. Es por ello, que las GK1 están pensadas más para pedalear de manera constante que para arrastrar tu gravel cuando lo necesites.

Zapatillas muy cómodas y transpirables

Gracias a tipo de tejido de punto, las zapatillas son muy cómodas y transpirables. Al ser elásticas, se adaptan perfectamente a tu pie.

También, por ser un modelo transpirable, tendrás siempre los pies frescos y secos. Si las usas con calor es de agradecer.

Bien reforzadas

Una de las cosas que me gustan, que a pesar que el upper de punto te puede insinuar poca resistencia ante rozaduras, la zapatilla está recubierta por un refuerzo que cubre la puntera, laterales y talón.

Este borde de goma es eficiente ante el choque contra piedras y el suelo y, además, permite que la zapatilla no se lastime por su uso intenso.

Peso

El peso de la zapatilla es en talla 44 de 360 gramos. No son las más livianas del mercado y están en consonancia en cuanto al peso de algunos modelos que hemos analizado. Ejemplo las Fizik Terra-355 gramos o Specialized Recon-350 gramos.

Compatibles con los pedales automáticos de MTB

Estas zapatillas funcionan únicamente con calas SPD. Por consiguiente, las puedes utilizar tanto para tu bicicleta gravel como tu MTB.

Precio

Su precio es de 179 € y las puedes comprar en Gravel Planet Store.

Veredicto

Las DMT GK1 son unas zapatillas ideales para ser usadas con días de calor ya que son altamente transpirables. Su suela rígida te permite un pedaleo más eficiente en comparación con zapatillas más blandas.

Las recomiendo para un gravel donde estés horas pedaleando y no para disciplinas como el bikepacking, donde utilizaría un calzado algo menos rígido.

Si destaco algo de ellas, es su estética. Me ha encantado su superficie de tejido que destaca sobre los modelos que suelen verse en gravel. El cierre con cordones te da un toque muy retro y gravelero.

¿Son necesarias unas zapatillas específicas de Gravel?

Esta es una pregunta que tiene una clara respuesta: NO. Es decir, el gravel es una disciplina versátil que transcurre tanto por caminos asfaltados o bien pistas forestales en buenas o malas condiciones. Por consiguiente, con unas zapatillas de MTB ya tenemos suficiente y por tanto no es necesario unas específicas.

No por ello, aprovechando la experiencia del calzado de montaña e impulsados por la moda del gravel, los fabricantes han lanzado al mercado modelos exclusivos para el ciclismo de aventura. Hoy en día tenemos un buen número de ejemplos como habéis podido observar. Además, una de las cosas positivas es que estas zapatillas por su polivalencia pueden utilizarse en otras disciplinas.

