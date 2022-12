Crean obras de arte con los tatuajes de los muertos

Redacción

EU.-Los tatuajes tienen un valor sentimental muy grande para las personas. Con esa idea en mente, la empresa Save My Ink Forever, con sede en Cleveland, ofrece a las personas la posibilidad de conservar sus tatuajes como obras de arte después de su muerte y que se vuelvan un recuerdo para sus familiares que los heredan en forma de cuadros.

A Michael Sherwood, agente funerario de tercera generación, y a su hijo Kyle se les ocurrió la idea de Save My Ink Forever hace unos años, mientras tomaban unas copas con unos amigos. Uno de ellos dijo que le gustaría conservar su tinta de alguna manera y preguntó a los Sherwood cómo debía hacerlo. Al principio se rieron de la pregunta, pero su amigo insistió en el tema y los dos se pusieron a pensar. Los tatuajes tienen un gran significado para las personas que los llevan tatuados, así como para sus familias, por lo que es lógico que algunos quieran conservarlos. Tras idear una técnica para eliminar y conservar los tatuajes, los Sherwood fundaron Save My Ink Forever y empezaron a aceptar pedidos.

«Intentamos hacerlo de la manera más digna posible. Para la gente, algunas de estas cosas son realmente piezas de arte», dijo Kyle Sherwood. «Le da a esa familia otra opción y en lugar de tener sólo los restos o el entierro, todavía podemos hacer eso, tienen realmente una pieza de su ser querido. Son piezas de arte, y son increíbles los tatuajes que conseguimos».

Save My Ink Forever afirma ser la única empresa del mundo con un proceso de conservación de tatuajes adecuado. No revelan detalles sobre el mismo, pero afirman que es un proceso complejo que dura aproximadamente tres o cuatro meses. Una vez terminado, los clientes quedan con una obra de arte apergaminada que no requiere ningún tipo de mantenimiento.

Para satisfacer los pedidos de todo Estados Unidos, Save My Ink Forever trabaja con funerarias de todo el país, a las que envía kits especiales y vídeos explicativos sobre cómo eliminar los tatuajes. A continuación, las tiras de piel se envían a Cleveland y se someten a un proceso de conservación.

Los precios van desde 2000 dólares para tatuajes pequeños hasta 100.000 para los de cuerpo entero, pasando por 7500 dólares por la manga del brazo.

La compañía ha recibido solicitudes para que los tatuajes preservados se conviertan en portadas de libros o pantallas de lámparas, pero los Sherwood afirman que están tratando de cumplir con los últimos deseos de las familias, no de crear una especie de espectáculo de fenómenos.

