23 C
Aguascalientes
27 septiembre, 2025
Tendencias

(Video)Captan a sujeto en Villas de Monteclaro tirando una perra…

(Video) Árbitra Vanessa Ceballos, atacada tras expulsión en Colombia

Estampida en un mitin del actor y político indio Vijay…

Muerte masiva de migrantes acaba con disculpa pública

“Enchúlame la Cuadra” transforma espacios en Jesús María

Eduardo Berizzo se va del León

Quirófano móvil municipal llagará a los fraccionamientos Morelos I y…

A tres años de la administración de Jiménez calidad de…

Municipio invita a su Feria del Empleo del mes de…

Dueños de Palcos del Estadio Banorte exigen respeto a sus…

Crean núcleo obradorista en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de reforzar y promover las grandes acciones de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, sábado se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Núcleo Obradorista.

Dicha Asociación está conformada con valiosos perfiles dentro del Movimiento de todo la entidad; desde este espacio se trabajará bajo la premisa del humanismo, sumando a todas y todos aquellos que quieran participar en la mejora de la calidad de vida del pueblo de Aguascalientes.

Núcleo Obradorista es parte de Morena, no un grupo disidente, así se dejó claro durante la Asamblea.

Se actuará de forma coordinada con el partido de la 4T, pero sobre todo en apoyo a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.