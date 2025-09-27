Crean núcleo obradorista en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de reforzar y promover las grandes acciones de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, sábado se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Núcleo Obradorista.

Dicha Asociación está conformada con valiosos perfiles dentro del Movimiento de todo la entidad; desde este espacio se trabajará bajo la premisa del humanismo, sumando a todas y todos aquellos que quieran participar en la mejora de la calidad de vida del pueblo de Aguascalientes.

Núcleo Obradorista es parte de Morena, no un grupo disidente, así se dejó claro durante la Asamblea.

Se actuará de forma coordinada con el partido de la 4T, pero sobre todo en apoyo a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.