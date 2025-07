Crean en Pabellón de Arteaga “La Ruta de la Garnacha”

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Impulsan en esta municipalidad el reconocimiento a los negocios de comida más populares con la creación de “La Ruta de la Garnacha”, indicó Miguel Roberto Mejía Quiroz, director de Desarrollo Social.

“La Ruta de la Garnacha ya se llevó a cabo. Justamente esta ruta consistió, a través del Departamento de Desarrollo Económico en lanzar una convocatoria en la cual los mismos ciudadanos votaban o proponían los negocios en los que la gente come más rico o que tienen bastante tiempo”, explicó el funcionario.

Una vez definidos los 10 ganadores, la alcaldesa les entregó un reconocimiento simbólico y un apoyo económico de 10 mil pesos.

“Se les otorgó su escultura, su reconocimiento, vaya, en donde decía que forman parte de la Ruta de la Garnacha”, detalló Mejía Quiroz.

Como parte del proyecto, se diseñó un código QR que enlaza a un mapa interactivo, donde se puede ubicar la ubicación de cada negocio incluido en la ruta gastronómica.

“A través de un código QR del maps se aparezca lo que es la Ruta de la Garnacha, dónde está establecido cada negocio, desde gorditas, tacos de tripas, mariscos, fue de todo, y la verdad es que ha tenido un auge muy padre”.

“La respuesta de la gente fue muy, muy buena. No fue la presidenta, no fue el director; la misma gente era quien votaba por los espacios en donde más rico se come en Pabellón”, puntualizó.