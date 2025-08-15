Crea Aguascalientes catálogo de empresas con potencial exportador

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante el interés de la gobernadora Tere Jiménez, de encontrar nuevos canales de comercialización para lo que se produce en Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) trabaja en la creación de un catálogo de empresas y productos con alto potencial de exportación en el sector agroalimentario, por ser uno de los de mayor demanda alrededor del mundo.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, dijo que derivado del reacomodo en las cadenas de suministro y de las condicionantes actuales del comercio internacional, se abren para Aguascalientes y sus empresas nuevas oportunidades para la exportación de productos agroalimentarios.

Precisó que con la promoción y diversificación de mercados, las empresas de Aguascalientes podrán capitalizar las oportunidades que aseguren su crecimiento y competitividad a nivel global, por lo que desde la dependencia a su cargo se les apoyará en la identificación y vinculación con los mercados de interés.

Garza de Vega informó que las empresas que deseen sumarse a esta iniciativa, deberán completar el formulario de registro en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc16BzYCYfAFSpEKhFclBAV9UW4wVfpf7W4uKRf6dlvOD_8Xw/viewform?usp=header .

Por último, dijo que para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 5908, o al correo electrónico [email protected]