Covid se mantiene bajo control en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A una semana de haber comenzado la Feria Nacional de San Marcos no se han reportado casos de covid, enfermedad que se mantiene bajo control, aseguró el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán.

-¿Doctor en la Feria no se ha encontrado covid todavía, ya pasó una semana?

-No, no tenemos ningún reporte.

-¿Sigue a la baja el covid?

-Totalmente, recuerden que ya el covid pasó a ser una enfermedad endémica, es decir que llegó para quedarse y que va a haber riesgos de brotes en cualquier momento.

-¿Pero nada que alarme en esta feria?

-No, insisto que hasta ahora no hemos detectado nada.

En última instancia el galeno recomendó no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas de lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y el uso del cubrebocas si se tiene alguna enfermedad.